Dan Stevens è un noto attore americano: tra i ruoli più famosi, c’è quello della Bestia nel live action della Disney “La bella e la bestia”. Ha 39 anni ed è sposato con Susie Hariet: la coppia ha tre figli.

Scopriamo maggiori dettagli in merito a Dan, la sua vita professionale e privata.

Dan Stevens: chi è, età, moglie, altezza, figli

Dan Stevens è nato il 10 ottobre 1982 a Croydon, sotto il segno della Bilancia. Ha 39 anni ed è alto 183 cm. Ha occhi azzurri e capelli castani.

Per quanto riguarda la famiglia, viene adottato in tenera età da due insegnanti, i quali hanno già un bambino più piccolo preso in adozione.

L’attore è felicemente sposato con Susie Hariet, musicista e cantante jazz; insieme, hanno avuto tre figli.

Dan Stevens: carriera, film, La bella e la bestia

La carriera di Dan inizia con il debutto sul piccolo schermo nel 2004, quando prende parte a due episodi della miniserie Frankenstein. Per quanto riguarda il cinema, invece, all’età di 27 anni debutta in Hilde, per poi recitare in diversi cortometraggi dal 2011 al 2012. A partire dal 2008 entra nel cast della serie TV Ragione e sentimento mentre, nel 2010, ottiene il riconoscimento internazionale grazie al ruolo di Matthew Crawley in Downton Abbey. Nello stesso periodo partecipa al film horror Vamps. Oltre a essere un attore, dal 2011 è redattore della rivista letteraria The Junket e ha una rubrica nel The Daily Telegraph.

Nel 2015 viene scelto per una campagna pubblicitaria di Giorgio Armani e come protagonista nel live action de La bella e la bestia con Emma Watson, in cui interpreta il ruolo del principe trasformato in bestia, che solo grazie al vero amore potrà spezzare l’incantesimo. Infine, dal 2017 ha la parte di protagonista in Legion, serie dell’universo Marvel.

Dan Stevens: Instagram

Dan Stevens è molto seguito sui social: il suo profilo Instagram conta quasi 700mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.