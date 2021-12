Emma Watson è la protagonista del film “La Bella e la bestia”, live action della Disney incentrato sulla classica fiaba. Attrice di grande successo e fama mondiale, deve la sua notorietà al ruolo di Hermione, interpretato nei film della saga di Harry Potter.

Scopriamo maggiori dettagli su di lei, la sua vita professionale e privata.

Emma Watson: chi è, età, altezza, patrimonio, fidanzato

Emma Charlotte Duerre Watson è nata il 15 aprile 1990, sotto il segno dell’Ariete, a Parigi, da genitori inglesi, entrambi avvocati. E’ alta 165 cm e ha 31 anni.

Molto brillante, si è diplomata con il massimo dei voti e si è successivamente laureata in letteratura inglese nel 2014. L’attrice pratica alcuni sport come il tennis, l’hockey su prato e anche la danza. Ha inoltre una passione per la pittura e la cucina.

E’ una grande attivista e lotta per i diritti delle donne. Possiede un appartamento sia in Inghilterra che in America, dove vive in base al periodo e alle riprese dei progetti: è entrata nella lista delle 100 persone più influenti del mondo.

L’attrice non ha mai rilasciato molte dichiarazioni pubbliche sulla sua vita privata. Ha avuto una relazione con l’attore e produttore cinematografico svizzero Roberto Aguire e con l’attore di Glee Chord Overstreet.

Ha dichiarato di aver avuto una cotta per l’ex-collega Tom Felton, ma i due sono sempre stati solamente amici, nonostante i fan abbiano sperato per anni in una loro relazione.

Attualmente, Emma è fidanzata con l’imprenditore californiano Leo Robinton: a testimoniare l’intesa tra i due, alcune foto che li ritraggono insieme a Londra.

Nel 2020, il patrimonio di Emma Watson è stato stimato intorno agli 80 milioni di dollari: una cifra esorbitante a cui ha indubbiamente contribuito l’aver preso parte alla saga di Harry Potter. Solo con i 7 film in cui ha recitato, infatti, l’attrice avrebbe guadagnato 60 milioni di dollari.

Emma Watson: film, La Bella e la bestia

A sei anni, Emma Watson aveva già capito che il suo sogno era quello di diventare un’attrice: ha deciso di coltivare questa passione iniziando a frequentare lezioni di canto, ballo e recitazione alla Stagecoach Theatre Arts, e all’età di dieci anni si è esibita in diverse produzioni teatrali organizzate dalla scuola stessa.

Nel 1999 è entrata a far parte del cast di Harry Potter interpretando Hermione, una delle protagoniste della saga insieme ai maghi Harry e Ron: da questo momento, ha avuto inizio la sua carriera cinematografica. Prende parte ai sette film prodotti, tutti risultati grandi successi al botteghino.

Successivamente, Emma Watson recita in molte altre produzioni cinematografiche, tra cui “La bella e la bestia“, insieme a Dan Stevens, live action della Disney, in cui interpreta Belle, ragazza di umili origini che si innamora di un principe, trasformato in bestia da un incantesimo. Altri film a cui prende parte sono “Marylin”, “Noi siamo infinito”, “The Circle”, “Piccole Donne”.

Il 1° gennaio 2022 Emma Watson prenderà parte, assieme ad alcuni vecchi colleghi, alla reunion di Harry Potter, disponibile su HBO Max.

Emma Watson: Instagram

Emma è molto attiva sui social: il suo profilo Instagram conta quasi 64 milioni di followers, con cui l’attrice condivide diversi scatti, della vita professionale e privata.