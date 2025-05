Giugliano, stasera in onda su TeleClubItalia il confronto tv tra i tre candidati sindaco

Andrà in onda in diretta alle 21 e 10 di oggi, 20 maggio, su Teleclubitalia canale 77, il confronto tv tra i tre candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino del comune di Giugliano. Salvatore Pezzella, Giovanni Pianese e Diego D’Alterio risponderanno alle domande della giornalista Maria Rosaria Ferrara negli studi di via Aniello Palumbo.

Giugliano, stasera in onda alle 21 e 10 il confronto tv tra i tre candidati sindaco

Dalle elezioni del 1993 Teleclubitalia ospita il confronto tra candidati sindaco della terza città della Campania. Questa sera l’appuntamento televisivo si rinnoverà per consentire ai cittadini che andranno al voto il prossimo 25 e 26 maggio di conoscere i programmi elettorali e il profilo delle tre personalità politiche impegnate nella competizione elettorale.

Le domande saranno identiche per ogni candidato e ciascuno dei tre avrà 90 secondi a disposizione per rispondere. Sarà concesso il diritto di replica. Salvatore Pezzella guida un’unica lista civica, mentre Giovanni Pianese e Diego d’Alterio sono candidati rispettivamente per la coalizione di centrodestra e centrosinistra.