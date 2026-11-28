Parete. Prende il via oggi, sabato 28 novembre, presso le sale dello storico Palazzo Ducale di Parete (Via Umberto I) la mostra “Io Sono”, un progetto espositivo dedicato alla sensibilizzazione e al contrasto contro la violenza sulle donne.

L’esposizione, curata da Clorinda Irace, vede protagonisti gli artisti Nando Calabrese e Pietro Loffredo, impegnati in un percorso visivo ed emotivo che trasforma il linguaggio artistico in strumento di denuncia civile, ascolto e presa di coscienza collettiva.

L’iniziativa fortemente voluta da Caterina Dell’Aversana e Salvatore Pesce vede il supporto di alcune aziende ed associazioni locali ed è promossa con il patrocinio del Comune di Parete, realizzata inoltre in collaborazione con le associazioni culturali Arte in Musica e Tempo Libero.

L’inaugurazione ufficiale con vernissage si terrà questa sera, sabato 28 novembre alle ore 20:00, e sarà arricchita dalla partecipazione speciale di Maria Teresa Roncone e Morena Rossi.

La mostra, che rientra nel calendario ufficiale del festival nazionale “L’Eredità delle Donne 2026”, resterà aperta al pubblico fino a domenica 13 dicembre 2026 con ingresso gratuito. Un’occasione preziosa per la cittadinanza e il territorio per riflettere, attraverso la forza evocativa dell’arte, sul rispetto, l’identità e la dignità femminile.

COMUNICATO STAMPA