Napoli, piazza Vanvitelli in campo per Lisa Scarpa: raccolti fondi per il farmaco contro il tumore Piazza Vanvitelli si è mobilitata ieri sera per Lisa Scarpa, la donna napoletana affetta da un tumore al pancreas che ha bisogno di accedere a una terapia farmacologica molto costosa, non ancora rimborsata dal Servizio sanitario nazionale. In tanti hanno risposto all’appello, partecipando alla manifestazione organizzata al Vomero per manifestare vicinanza a Lisa e contribuire alla raccolta fondi necessaria per acquistare il farmaco, il Daraxonrasib, il cui costo può raggiungere cifre insostenibili per un singolo paziente. Una serata di solidarietà, ma anche un’iniziativa per accendere i riflettori sulle difficoltà di accesso alle cure innovative quando queste non sono ancora comprese tra quelle rimborsate dal sistema sanitario. La battaglia di Lisa, sostenuta dalla mobilitazione dei cittadini e dall’impegno dei suoi legali, punta ora anche a sensibilizzare le istituzioni affinché si possa individuare una soluzione. Una piazza che ha scelto di non lasciarla sola.