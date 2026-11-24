Il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri incontra oggi, martedì 24 novembre, gli studenti di Giugliano e Qualiano in una giornata dedicata alla legalità, alla lotta alla criminalità organizzata e al contrasto della violenza sulle donne. Sono due gli appuntamenti promossi dall’associazione Terra Viva alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Gratteri a Giugliano: alle 15 l’incontro al Giovanni Minzoni

Il primo appuntamento, dal titolo «Lezioni di Legalità», è in programma alle ore 15 all’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Minzoni, in via Bartolo Longo a Giugliano in Campania. Insieme al procuratore Gratteri sono annunciati la giornalista Roberta Rei e il cantante Carmine Lauretta, noto come Vesuviano. L’iniziativa intende favorire il confronto con i giovani su responsabilità individuale, cultura delle regole e prevenzione della violenza, con particolare attenzione alla violenza di genere.

Qualiano, alle 17:30 il secondo appuntamento al Salvatore Di Giacomo

Il programma proseguirà nel pomeriggio a Qualiano, dove Gratteri è atteso alle ore 17:30 presso l’Istituto Comprensivo Salvatore Di Giacomo, in via Benedetto Croce 45. Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione dei volumi «Come Radici» e «50 anni di ‘ndrangheta», firmati da Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. La discussione sarà moderata dal professor Angelo Zanfardino e sarà l’occasione per riflettere sui meccanismi della criminalità organizzata e sul valore della conoscenza come strumento di contrasto alle mafie.

Legalità e rispetto, il messaggio ai giovani alla vigilia del 25 novembre

I due incontri si inseriscono nel calendario delle iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre. L’obiettivo degli organizzatori è promuovere una maggiore consapevolezza tra gli studenti, mettendo in relazione educazione, rispetto, contrasto agli abusi e cultura della legalità.

Per Giugliano e Qualiano si tratta di due appuntamenti con un rilievo particolare per le comunità scolastiche dell’area nord di Napoli. Gli incontri sono programmati per il pomeriggio di oggi: al momento della pubblicazione non risultano ancora svolti. Teleclubitalia segue da tempo le iniziative dedicate al sociale e alla formazione nell’area nord: nei giorni scorsi ha raccontato un progetto sulla centralità delle relazioni familiari e dell’inclusione a Giugliano.