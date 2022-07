E’ di un morto e due feriti il bilancio del drammatico incidente sull’Asse Mediano avvenuto ieri mattina. A perdere la vita un 76enne, Amerigo M., originario di Santa Maria Capua Vetere.

Incidente sull’Asse Mediano tra Trentola e Aversa Nord: un morto e due feriti

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro è avvenuto intorno alle 13 in direzione Marcianise, tra le uscite di Trentola Ducenta e Aversa Nord/San Marcellino. La vittima si sarebbe fermata con la sua auto per un guasto al motore quando sarebbe sopraggiunta un’altra macchina che l’ha travolto in pieno. A seguito dell’impatto, la seconda vettura si sarebbe ribaltata.

Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare l’anziano. Per lui però non c’è stato niente da fare. Le ferite riportate sono state troppo gravi. Trasportato invece all’ospedale Moscati di Aversa il conducente dell’altra auto coinvolta. Si tratta di un 52enne. Le sue condizioni non sono preoccupanti. In ospedale anche una 73enne: è la donna che viaggiava con la vittima.

Le indagini

Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri della compagnia di Aversa, guidati dal maggiore Ivano Bigica. Lunghe code e circolazione in tilt per quasi tre ore sia in direzione Marcianise che in direzione Lago Patria, all’altezza dello svincolo per Caserta, a causa di un ulteriore incidente avvenuto sulla via del mare.