Grave incidente sull’Asse Mediano si è verificato quest’oggi, 9 luglio, tra Giugliano e Parete, in direzione Lago Patria. Stando alle prime informazioni disponibili, una Renault Twingo – per cause ancora da accertare – si è ribaltata improvvisamente sulla careggiata.

Incidente sull’Asse Mediano, auto si ribalta: ambulanza e Polizia sul posto

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. A quanto pare, però, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuta un‘ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti in ospedale. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone rimaste coinvolte nel sinistro stradale.

Sul posto anche la Polizia Stradale che ha avviato i rilievi e messo in sicurezza il tratto autostradale. Si attende ora l’arrivo del carro-attrezzi per la rimozione dell’auto dalla corsia. Inevitabilmente ci sono state ripercussioni sul traffico veicolare: si registrano infatti almeno due chilometri di coda.

(Immagine di archivio)