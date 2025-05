Si chiamava Michele Durante, 50 anni, ed era di Morcone (Benevento) la vittima dell’incidente avvenuto questa notte sulla statale 87, all’altezza del bivio di Pontelandolfo, avvenuto nella tarda serata di ieri. Nello schianto sono rimaste gravemente ferite altre due persone.

Incidente nel Sannio, Michele muore nello scontro tra due auto. Feriti anche due giovani

Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot 206, sulla quale il il 50enne viaggiava, in direzione Benevento, si è scontrata con un’Audi classe A, proveniente dal senso opposto di marcia, occupata da due giovani, entrambi diretti a Campobasso per motivi di lavoro. L’impatto è stato devastante. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, carabinieri e forze dell’ordine. Durante è morto sul colpo. La salma è stata trasportata all’ospedale Rummo di Benevento per l’autopsia.

Sono invece in prognosi riservata ma non in pericolo di vita i giovani occupanti dell’Audi, trasportati e ricoverati all’ospedale “San Pio”. La vittima si stava recando in stazione per rilevare il figlio che viaggiava su un treno proveniente da Napoli. Toccherà ora ai militari dell’Arma ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Intanto il traffico è rimasto paralizzato per ore in attesa dei rilievi del caso e della rimozione dei veicoli.

Foto: Ottopagine.it