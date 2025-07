Un terribile incidente stradale si è verificato ad Angri, in provincia di Salerno, nella mattinata di sabato 5 luglio. Un uomo di 85 anni, Giuseppe Senatore, residente a Nocera Superiore, ha perso la vita a seguito di un violento impatto tra la Ford Focus su cui viaggiava e un camion della nettezza urbana.

Tragedia ad Angri: auto contro camion dei rifiuti, un morto e due feriti

L’incidente si è verificato intorno alle 8:00 in via Taurano, una zona periferica della cittadina, non lontano dall’area industriale Taurana e dalle frazioni di Orta Loreto e Sant’Egidio del Monte Albino. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, la Ford Focus grigia, con due persone a bordo, si sarebbe scontrata con il camion della raccolta rifiuti del Comune di Scafati.

L’urto è stato molto violento. L’85enne, che si trovava sul sedile del passeggero, è rimasto gravemente ferito e, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Il personale sanitario, intervenuto tempestivamente, non è riuscito a salvargli la vita, a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.

Il conducente della Ford Focus e il guidatore del camion, entrambi feriti, sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazioni e nessuno dei due sembra essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, e gli agenti della Polizia Municipale di Angri, che hanno raccolto le prime testimonianze. Non è escluso che vengano acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente.