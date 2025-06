Un drammatico incidente si è verificato nella notte tra i raccordi autostradali A1 e A3, nel tratto compreso tra San Giorgio a Cremano e Ponticelli. A perdere la vita è stato Giovanni Cardone, 27 anni, originario di Torre del Greco. Il giovane è morto all’alba presso l’ospedale del Mare, dove era giunto in condizioni gravissime.

Incidente sul raccordo tra l’A1 e l’A3: Giovanni Cardone muore a 27 anni per evitare pedone

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, il motociclista si stava presumibilmente dirigendo verso casa quando, all’improvviso, si è trovato davanti un uomo che stava attraversando a piedi l’autostrada, in un punto pericoloso e privo di protezioni. Per evitare l’impatto, Giovanni avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto. In quel momento, è stato travolto da almeno un’auto in transito, il cui conducente non è riuscito a fermarsi in tempo.

Alcuni automobilisti presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni erano già critiche. Nonostante gli sforzi del personale medico, Giovanni è deceduto intorno alle 2:30 del mattino. Ferito in modo grave anche il pedone coinvolto nell’incidente, un cittadino straniero di cui al momento non sono state diffuse le generalità. L’uomo ha subito l’amputazione di un piede a causa dell’impatto ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. La Polizia Stradale sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.