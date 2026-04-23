Schianto a Melito, si prega per Domenico: il 20enne è ancora in terapia intensiva

Ore di apprensione e preghiera per Domenico, il giovane di 20 anni rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte del 21 aprile in via Roma a Melito. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo, che attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Giugliano, in condizioni critiche.

Grave incidente a Melito: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, il giovane centauro avrebbe tamponato un’auto mentre era alla guida della sua moto. L’impatto è stato particolarmente violento: il 20enne è stato sbalzato dalla sella, finendo contro altri veicoli parcheggiati lungo la carreggiata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Marano, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Condizioni gravissime: Domenico lotta per la vita

Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito molto gravi. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Giugliano, è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo, mentre si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

La comunità di Melito in preghiera

Intanto, Melito si mobilita. Amici, parenti e cittadini si sono uniti in un’unica grande preghiera per Domenico, sperando in un miglioramento delle sue condizioni e nel suo ritorno a casa. Sui social si moltiplicano i messaggi di affetto e sostegno, segno di quanto il giovane sia conosciuto e benvoluto nella comunità. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per ricostruire con precisione quanto accaduto nella notte del 21 aprile. Non si escludono ulteriori accertamenti tecnici e testimonianze per fare piena luce sull’incidente.