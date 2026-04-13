Un tragico incidente stradale si è consumato durante la notte a Solopaca, in provincia di Benevento, dove ha perso la vita Giovanni Di Gioia, 37 anni, originario di Amorosi e residente a Melizzano.

Solopaca, incidente in moto: Giovanni Di Gioia muore a 37 anni

Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne era in sella alla sua moto quando, mentre percorreva via Roma, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. La moto è poi finita contro un’auto parcheggiata lungo la carreggiata. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. La salma è stata trasferita in obitorio e resta a disposizione della magistratura, che valuterà l’eventuale esecuzione di ulteriori accertamenti, tra cui l’autopsia.