Napoli, pedone investito da scooter in Corso Umberto: paura sulle strisce, feriti in ospedale

Tragedia sfiorata nel cuore di Napoli, dove un pedone è stato investito da uno scooter in Corso Umberto I, una delle arterie principali della città che collega piazza Garibaldi a piazza Borsa. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 4 maggio, intorno alle ore 18, all’altezza del civico 108, proprio sulle strisce pedonali.

Incidente in Corso Umberto: coinvolti pedone e scooterista

Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter ha travolto il pedone mentre attraversava regolarmente la strada. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sia il pedone che il conducente dello scooter, rimasto a sua volta ferito, sono stati trasportati all’Ospedale del Mare. Per entrambi i sanitari hanno disposto il codice giallo: le condizioni non sarebbero gravi, ma è stato necessario il ricovero per accertamenti.

Proteste dei commercianti: “Servono più controlli”

L’episodio ha riacceso le polemiche tra i commercianti della zona, che da tempo denunciano la pericolosità del traffico lungo Corso Umberto, soprattutto durante questa fase di restyling della strada. Secondo gli esercenti, la presenza di cantieri e modifiche alla viabilità avrebbe aumentato i rischi per pedoni e automobilisti. Da qui la richiesta di maggiori controlli e presidi delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e rispetto delle regole.