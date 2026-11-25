Incidente sulla Nola–Villa Literno, strada temporaneamente chiusa in direzione Villa Literno e un ferito. Il sinistro è avvenuto lungo la strada statale 7bis «di Terra di Lavoro», all’altezza del chilometro 30,700, nel territorio comunale di Caivano, in provincia di Napoli. A comunicarlo è Anas, che segnala la chiusura provvisoria del tratto interessato per consentire la gestione dell’emergenza e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nola–Villa Literno, incidente al km 30,700: coinvolti un’auto e un tir

Secondo la comunicazione di Anas, per cause ancora in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto un’autovettura e un autoarticolato. Il mezzo pesante si è successivamente intraversato sulla carreggiata, rendendo necessaria l’interruzione della circolazione nel tratto interessato. Il bilancio provvisorio è di una persona ferita; non sono disponibili ulteriori informazioni ufficiali sulle sue condizioni.

Strada chiusa verso Villa Literno: uscita obbligatoria ad Acerra–Zona Industriale

La chiusura riguarda esclusivamente il senso di marcia in direzione Villa Literno, in corrispondenza del km 30,700, nel comune di Caivano. Per i veicoli che procedono in questa direzione, la circolazione viene deviata con uscita obbligatoria allo svincolo di Acerra–Zona Industriale. Anas non ha indicato nella comunicazione un orario certo per la riapertura della carreggiata.

Intervenuti Anas, forze dell’ordine e 118

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Anas, le forze dell’ordine e i sanitari del 118, impegnati nella gestione dei soccorsi e della viabilità. Restano da chiarire le cause dello scontro e la dinamica precisa che ha portato l’autoarticolato a mettersi di traverso.

La Nola–Villa Literno è un’arteria strategica per i collegamenti tra Napoli Nord, l’Agro nolano e il Casertano. Gli automobilisti diretti verso Villa Literno sono invitati a prestare attenzione alle deviazioni e a consultare gli aggiornamenti di Anas prima del viaggio. In passato Teleclubitalia ha raccontato un altro incidente lungo la stessa arteria, episodio distinto da quello odierno.

Foto di repertorio della Nola–Villa Literno, non relativa all’incidente descritto.