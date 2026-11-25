Cinque rapine ai danni di donne e turisti tra Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, alcune compiute invadendo i marciapiedi in scooter e sorprendendo le vittime alle spalle. I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura di Napoli nei confronti di un uomo napoletano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato di una serie di colpi commessi fra il 30 luglio e il 4 novembre 2026. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

Rapine a Chiaia, Posillipo e San Ferdinando: cinque colpi contestati

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli episodi avrebbero seguito uno schema ricorrente. L’uomo si sarebbe mosso a bordo di uno scooter con targa straniera, percorrendo talvolta strade contromano o invadendo i marciapiedi per avvicinare improvvisamente le persone prese di mira. Le vittime, prevalentemente donne e turisti, sarebbero state sorprese alle spalle e private con violenza di borse e gioielli. In due occasioni le persone rapinate hanno riportato anche lesioni personali. Gli assalti si sono concentrati nei quartieri di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, fra le zone più frequentate della città.

Telecamere e video sui social decisivi per le indagini

A ricostruire la presunta sequenza dei colpi sono stati i Carabinieri della stazione Napoli Quartieri Spagnoli, attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e di alcuni filmati circolati sui social network. Il confronto fra i diversi elementi investigativi ha consentito di individuare l’uomo poi raggiunto dal provvedimento restrittivo. La Procura di Napoli ha quindi emesso il decreto di fermo, eseguito dai militari della Compagnia Napoli Centro. Nel successivo passaggio davanti al giudice, il provvedimento è stato convalidato e nei confronti dell’indagato è stata applicata la custodia cautelare in carcere.

La posizione dell’indagato al vaglio della magistratura

I cinque episodi sono stati ricostruiti nell’ambito delle indagini preliminari: le contestazioni e gli elementi raccolti saranno sottoposti alle successive verifiche giudiziarie. La misura cautelare è impugnabile e non equivale a una condanna. Per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Le rapine nelle zone centrali di Napoli riportano l’attenzione sulla sicurezza di residenti e visitatori. Teleclubitalia ha raccontato di recente anche l’aggressione a un 19enne durante un tentativo di rapina, un episodio distinto dalla serie di colpi oggetto di questa indagine.