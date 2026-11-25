La carcassa di un’autovettura, pneumatici fuori uso, scarti edili e, presumibilmente, anche amianto. Questo hanno scoperto i Carabinieri a Grazzanise, nel casertano, precisamente su un terreno di proprietà di un uomo di 32 anni, in via Gravanti. I militari hanno portato alla luce una situazione di grave degrado ambientale. L’uomo è stato denunciato e la proprietà, che si estende per circa 300 mq, è finita sotto sequestro.

Grazzanise, scoperta discarica abusiva di 300 mq: denunciato 32enne

Le forze dell’ordine hanno rivenuto anche materiali plastici e ferrosi e sanitari. In generale, un ingente quantitativo di rifiuti speciali e pericolosi depositati e accumulati illecitamente, per un totale di circa 100 metri cubi di materiali di varia natura. Quanto al terreno cui sono stati messi i sigilli, i 300 mq erano suddivisi in tre diverse tutte prive di adeguata impermeabilizzazione del suolo.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo che i Carabinieri stanno portando avanti nei territori della “Terra dei Fuochi”, con particolare attenzione alle aree rurali e periferiche, spesso utilizzate per l’abbandono o il deposito illecito di materiali potenzialmente dannosi.

Un’azione di prevenzione e contrasto che punta non soltanto a individuare i responsabili delle violazioni, ma anche a interrompere situazioni di degrado ambientale e a impedire che il territorio venga trasformato in un luogo di accumulo incontrollato di rifiuti.