Il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, ha inviato una diffida ad Anas per richiedere con urgenza un intervento sulla Strada Statale 7 Quater Domitiana, colpita dai recenti allagamenti a seguito delle bombe d’acqua che hanno imposto la chiusura di un tratto per diversi giorni. Secondo l’amministrazione comunale i canali di scolo sarebbero ostruiti e la mancanza di manutenzione nel tratto Anas avrebbe fatto peggiorare la situazione dopo il mal tempo.

Allagamenti Domitiana, D’Alterio diffida Anas: “Provvedere subito con pulizia e spurgo”

Secondo il documento, gli interventi di pulizia eseguiti non sarebbero stati adeguati, rendendo parzialmente inefficiente il sistema di deflusso delle acque. La priorità è l’asse Varcaturo-Lago Patria, alle rampe e alle zone colpite dagli allagamenti dei giorni scorsi.

Dopo quattro giorni di chiusura a causa dei gravi allagamenti provocati dal maltempo, la circolazione in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra gli svincoli di Varcaturo e Lago Patria è ripresa il 12 ottobre. Una notizia che è stata attesa da migliaia di automobilisti, lavoratori e pendolari che, dalla giornata di venerdì 9 ottobre, hanno dovuto affrontare pesanti disagi per muoversi.

La riapertura dopo un lungo intervento di Anas

La riapertura è arrivata dopo un lungo intervento di Anas, che ha impegnato uomini e mezzi specializzati per liberare la carreggiata da acqua, fango, detriti accumulati. In quei giorni ha versato in condizioni particolarmente critiche vicina via Ripuaria, in quel caso l’acqua ha intaccato il funzionamento delle vasche di raccolta delle acque meteoriche

All’origine della diffida, dunque, anche la questione della prevenzione degli allagamenti. L’emergenza ha messo in luce la vulnerabilità del territorio e la necessità di interventi strutturali sul sistema di drenaggio delle acque piovane.