Incidente sulla Nola-Villa Literno: scoppia un pneumatico, auto contro il guardrail. Cinque feriti

Grave incidente stradale nella serata di ieri sulla Strada Statale Nola-Villa Literno, nei pressi dell’uscita di Gricignano d’Aversa. Un’auto con a bordo cinque persone è finita contro il guardrail dopo lo scoppio improvviso di uno pneumatico. Tutti gli occupanti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118.

L’allarme è scattato intorno alle 20:30, quando sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Aversa e Marcianise.

Auto fuori controllo dopo lo scoppio della ruota

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo in seguito allo scoppio di un pneumatico. L’automobile ha urtato più volte il guardrail e altri punti della carreggiata, terminando la propria corsa al centro della strada.

All’arrivo dei soccorritori, i cinque occupanti erano rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo, impossibilitati a uscire autonomamente.

Cinque persone estratte dalle lamiere

Per liberare i feriti è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato il gruppo oleodinamico per tagliare le lamiere del veicolo e consentire l’estrazione in sicurezza delle persone coinvolte.

Sul posto sono intervenute anche cinque ambulanze del 118, che hanno preso in carico i feriti e li hanno trasportati negli ospedali della zona per le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Veicolo messo in sicurezza

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area interessata dall’incidente, permettendo il recupero del mezzo e il ripristino della normale viabilità.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato provocato dal cedimento improvviso di uno pneumatico.