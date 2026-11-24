Completati gli interventi per la messa in sicurezza delle vie di fuga dei Campi Flegrei, nell’ambito del Piano nazionale di Protezione civile per il rischio vulcanico. Anas ha ultimato l’installazione delle barriere girevoli e della relativa segnaletica lungo le principali arterie stradali individuate per consentire l’allontanamento della popolazione residente nella zona rossa. I lavori rientrano nel programma di interventi urgenti finalizzati a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto, secondo quanto previsto dalla pianificazione di emergenza del Commissario straordinario del Governo per l’area dei Campi Flegrei.

Campi Flegrei, quali sono le strade interessate dalle nuove barriere

Gli interventi hanno riguardato cinque importanti arterie della rete stradale:

SS 7quater “Domitiana”;

SS 162NC “Asse Mediano”;

SS 162dir “del Centro Direzionale”;

SS 7bis “di Terra di Lavoro”;

SS 686 “di Quarto”.

Oltre alle barriere girevoli, è stata installata una specifica cartellonistica per identificare e denominare i punti di presidio previsti dal piano di emergenza.

Quando saranno attivate le barriere sulle vie di fuga

Le barriere saranno attivate da Anas esclusivamente nell’eventualità della Fase III di Allarme prevista dalla pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei.

L’obiettivo è impedire l’accesso ai veicoli non autorizzati lungo le vie di evacuazione, garantendo al contempo la fluidità della circolazione e agevolando l’allontanamento della popolazione dalla zona rossa. La gestione della viabilità avverrà con la presenza del personale di Anas, nel rispetto delle disposizioni previste dal Piano nazionale di emergenza.

Piano di evacuazione dei Campi Flegrei: i quattro gate di primo livello

Particolare attenzione è stata riservata ai flussi veicolari provenienti dalla Tangenziale di Napoli e dai quattro gate di primo livello:

Lago d’Averno;

Monteruscello Sud;

Quarto-Monteruscello Nord;

Licola.

In corrispondenza di questi punti non è stata prevista l’installazione di barriere fisiche. La regolazione del traffico sarà affidata direttamente al personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, con l’obiettivo di garantire la fluidità della circolazione in direzione nord.

Rischio vulcanico, potenziate le infrastrutture per l’emergenza

Il completamento dei lavori rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione del piano di evacuazione dei Campi Flegrei, finalizzato a garantire l’efficienza della rete stradale in caso di emergenza vulcanica. L’installazione delle barriere costituisce una misura preventiva e non implica l’attivazione dello stato di allarme o l’avvio delle procedure di evacuazione della popolazione.