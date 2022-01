Incidente nella notte tra Giugliano e Qualiano, auto si ribalta sul “doppio senso”. Stavano facendo rientro a casa, quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, l’auto condotta da un giovane si è ribaltata nei pressi della rotonda della Guardia di Finanza, in via San Francesco a Patria.

Auto si ribalta sulla circumvallazione esterna

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso sul posto. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Feriti lievemente gli occupanti del veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine per ricostruzione la dinamica dei fatti e per i rilievi del caso. Molto probabilmente l’asfalto bagnato e l’alta velocità le cause da attribuire al sinistro.

Incidente spettacolare questa notte in via San Francesco a Patria, tra Giugliano e Qualiano, nei pressi della rotonda della guardia di finanza. Per cause ancora da accertare, una vettura si è capovolta andando a sbattere contro il ciglio del marciapiede. Feriti lievi i conducenti e tanto spavento, per fortuna non ci sono vittime. Sul posto un’ambulanza per soccorrere i feriti e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. Restano da accertare le cause del tremendo schianto. Forse l’asfalto bagnato e la guida un po’ oltre i limiti hanno favorito l’incidente.