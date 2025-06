Momenti di paura nel pomeriggio di oggi sulla, giovedì 12 giugno, Strada Statale Quater “Domitiana”, nel tratto compreso tra Lago Patria e Giugliano, in direzione Giugliano.

Grave incidente sulla SS Quater tra Lago Patria e Giugliano: auto si ribalta

Una Fiat Panda si è improvvisamente ribaltata finendo fuori strada, tra la vegetazione a margine della carreggiata. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe perso aderenza con l’asfalto per motivi ancora in fase di accertamento. A seguito dell’impatto, l’auto si è capovolta, fermandosi a bordo strada. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari dell’Esercito, che si trovavano nelle vicinanze.

Al momento non si conoscono le condizioni degli occupanti della vettura, né se vi siano feriti gravi. I rilievi per accertare la dinamica dell’incidente sono in corso. Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato, anche se la circolazione non è stata completamente interrotta.