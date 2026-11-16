Afragola, nuova stesa nella notte: due colpi a salve in via Emilio Sereni

Ancora spari ad Afragola, teatro negli ultimi giorni di una serie di episodi che hanno alimentato la preoccupazione dei residenti. Nella notte tra il 15 e il 16 novembre sono stati esplosi due colpi a salve in via Emilio Sereni. Gli autori si sono allontanati prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Afragola, due colpi a salve in via Emilio Sereni

I militari della stazione di Afragola, intervenuti dopo la segnalazione, hanno recuperato e sequestrato i bossoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità di chi ha sparato. La circostanza che si sia trattato di colpi a salve distingue l’episodio dalle raffiche di proiettili esplose nei giorni precedenti. Al momento non sono stati resi noti elementi sufficienti per individuare un destinatario dell’eventuale intimidazione o attribuirla a un preciso gruppo criminale. Anche i collegamenti con gli altri raid restano da verificare.

Gli spari dopo le stese nel rione Salicelle

Il nuovo episodio arriva a pochi giorni da una sequenza di azioni violente. Nel rione Salicelle una raffica di circa 40 colpi aveva raggiunto la facciata esterna dell’isolato 11, danneggiando anche alcune finestre. La vicenda era stata ricostruita da Teleclubitalia nell’articolo sulla quarta stesa alle Salicelle. Tra gli altri episodi al centro dell’attenzione degli investigatori figura anche l’esplosione di una bomba carta davanti a un autonoleggio in via Giovanni Verga. La vicinanza temporale tra i fatti non permette, da sola, di stabilire che siano collegati.

Vigilanza rafforzata, indagini dei Carabinieri

Il 13 novembre il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito ad Afragola il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, annunciando il rafforzamento della vigilanza e un’attenzione particolare alla videosorveglianza. Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri sui due colpi esplosi in via Emilio Sereni. Gli investigatori dovranno chiarire chi abbia agito e per quale motivo, accertando eventuali legami con le altre stese.