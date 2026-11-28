Dal caso Roccaraso alle visite in carcere al figlio Francesco. In un’intervista a Giovanni Chianelli per Il Mattino, Francesco Lettieri racconta i quattro mesi trascorsi accanto a Rita De Crescenzo per girare Svergognata, la docuserie in tre episodi in arrivo lunedì 30 novembre su Prime Video. Il regista napoletano, già autore dei videoclip di Liberato e del documentario Pino su Pino Daniele, era andato a casa della tiktoker per un primo incontro. A convincerlo a restare è stato quello che ha trovato intorno a lei.

Da Roccaraso a Belve, come è nata la serie su Rita De Crescenzo

Lettieri seguiva già con curiosità il successo di TikTok a Napoli. Voleva capire come una piattaforma nata in Cina avesse cambiato il modo di parlare, lavorare e guadagnarsi da vivere di alcuni personaggi napoletani. Quando Anemone Film gli ha proposto di raccontare Rita, ha provato a contattarla dopo il caso Roccaraso. Il primo tentativo è andato a vuoto. L’incontro è arrivato dopo l’intervista di De Crescenzo a Belve.

Il regista racconta al Mattino di essere entrato in casa sua con la curiosità di ascoltare le conversazioni in famiglia. Da lì sono cominciati quattro mesi di riprese, senza un finale già deciso. Rita, assicura Lettieri, ha lasciato alla troupe piena libertà, pur sapendo che nel montaggio avrebbero trovato spazio anche le critiche.

Le parole di Lettieri su Rita e l’incontro con la famiglia

«Al di là del personaggio social Rita è la persona migliore che abbia incontrato negli ultimi anni», dice Lettieri al Mattino. Per spiegare quel giudizio, il regista riferisce un dettaglio personale. Rita dice di avere sette anni, perché tanti ne sono passati da quando è uscita dalla dipendenza dalla cocaina. È da lì che lei ricomincia a contare la propria vita.

Durante le riprese Lettieri ha conosciuto i familiari e ha accompagnato Rita in carcere a trovare il figlio Francesco. Dopo aver condiviso momenti così privati, spiega, sentiva la responsabilità di rispettare la fiducia che lei gli aveva accordato. Quando ha visto il premontato, Rita ha abbracciato la troupe. Per il giorno dell’uscita, il regista racconta di avere già un appuntamento a casa sua per festeggiare con la famiglia.

Cosa racconta Svergognata e come il regista risponde alle polemiche

Nei tre episodi entrano le cerimonie, le amicizie, il rapporto con Laura La Divina e l’ambiente di Napolitano Store. La serie affronta anche le inchieste che in passato hanno riguardato Rita e il negozio. Un altro capitolo riguarda i soldi delle dirette TikTok. Mentre Rita è in video, gli spettatori possono acquistare e inviarle regali virtuali che si traducono in un guadagno per chi trasmette.

Già prima del debutto, alcuni utenti hanno annunciato di voler disdire l’abbonamento a Prime Video. Lettieri dice di essersi aspettato quelle reazioni. A chi contesta la scelta della protagonista, risponde che raccontare Rita significa anche osservare un pezzo della Napoli contemporanea. Tra i suoi riferimenti cita il cineasta siciliano Franco Maresco, in particolare per l’uso della voce fuori campo e per il rapporto che riusciva a costruire con le persone che filmava.

Anche il titolo viene dalla storia di Rita. Svergognata è il nome della canzone che l’ha resa famosa, di un suo vecchio negozio e di un tatuaggio. Per Lettieri quella parola finisce per dire qualcosa anche di lui. Si descrive come una persona timida e racconta che, per girare la serie, ha dovuto tirare fuori la parte più «svergognata» di sé.