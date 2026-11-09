Afragola, 39enne aggredito nella notte: è grave all’Ospedale del Mare

Un uomo di 39 anni è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale del Mare di Napoli dopo aver subìto un’aggressione ad Afragola. Il ferito, un cittadino straniero nato nel 1987, è arrivato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre in codice rosso al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra.

Afragola, aggredito nella notte: trasferito all’Ospedale del Mare

Le condizioni del 39enne hanno reso necessario il successivo trasferimento all’Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle lesioni riportate né comunicazioni ufficiali su un eventuale miglioramento del quadro clinico.

Indaga la Polizia di Stato: dinamica ancora da chiarire

Sul caso sono intervenuti gli agenti del commissariato di Acerra, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto ad Afragola.Al momento non sono note le modalità dell’aggressione, il luogo preciso in cui si sarebbe verificata né l’identità degli eventuali responsabili. Non risultano arresti comunicati dalle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze del ferimento.

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