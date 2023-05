Si chiamava Raffaele De Crescenzo il 45enne che ha perso la vita nell’incidente avvenuto ieri sera a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Teatro della tragedia via Farina.

Incidente a San Giorgio a Cremano, addio a Raffaele De Crescenzo

La dinamica di quanto accaduto è ancora poco chiara. Secondo una prima ricostruzione, Raffaele viaggiava a bordo del suo scooter quando sarebbe finito fuori strada per poi schiantarsi contro un muro a margine della carreggiata. L’impatto è stato devastante e il 45enne è praticamente morto sul colpo.

Secondo quanto riporta il Corriere, l’uomo – residente a Torre del Greco – avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote dopo aver superato una buca. Non è chiaro se abbia sterzato di istinto per evitare il fosso o se ci sia finito dentro. La salma è stata trasferita al Policlinico di Napoli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lutto sui social

La notizia del decesso di Raffaele De Crescenzo intanto ha fatto il giro dei social. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook. “Raffaele – scrive Gaetano – eri una persona speciale. Mi hai distrutto, non ci posso ancora credere che te ne sei andato così all improvviso”. “Raffy ci ai lasciati tutti basiti e chi se lo aspettava avere una notizia del genere”, il commento di Tina.