Scontro a distanza tra il deputato Francesco Emilio Borrelli Rita De Crescenzo. La tiktoker minaccia l’onorevole in un video: “Distruggo io te”. Al centro delle schermaglie social la protesta inscenata questa mattina da alcuni ormeggiatori guidati dalla De Crescenzo davanti all’ingresso della Capitaneria di Porto di Napoli.

Napoli, scontro sugli ormeggi abusivi tra la De Crescenzo e Borrelli. La Tiktoker: “Distruggo io te”

“Sono circa 40 anni che lavoriamo in zona Caracciolo – hanno tuonato i manifestanti, come riporta Il Mattino – e si sono susseguite una serie di situazioni che hanno prodotto i campi boa. Gli ultimi anni abbiamo avuto un accanimento inspiegabile. La politica che è stata fatta di distruzione di questi campi boa non consente all’utenza di usufruire di servizi di ormeggio. Napoli è una città che non ha ormeggi. Questa politica sta mettendo in mezzo alla strada 30 famiglie”.

Dal canto suo Borrelli evidenzia la sequenza di abusi e illegalità di cui gli ormeggiatori, compresa la famiglia di Rita De Crescenzo, si sarebbero macchiati negli anni per allargare i campi boa e aumentare gli introiti. In compagnia del consigliere municipale Lorenzo Pascucci, il deputato questa mattina ha condannato l’episodio e ha sottolineato la necessità di porre fine a privilegi e favoritismi in favore dell’illegalità: “La Capitaneria e l’Autorità Portuale non devono cedere ad alcuna forma di intimidazione. Le concessioni devono essere assegnate esclusivamente attraverso bandi pubblici e trasparenti, a società pulite. Nessuna concessione deve essere rilasciata a chi ha realizzato approdi abusivi o commesso illeciti”, ha dichiarato Borrelli.

I due esponenti hanno inoltre ribadito il loro impegno nel monitorare costantemente la costa: “Nonostante le minacce ricevute dalla Capitaneria e da noi stessi, così come nei confronti di Marco Cuomo, autore di un dossier sugli ormeggi abusivi, continueremo a vigilare sull’intero litorale. Segnaleremo ogni irregolarità che ci sarà possibile accertare e ci batteremo per la legalità e la tutela del nostro mare”, hanno concluso.

Le minacce via social

La tiktoker Rita De Crescenzo ha replicato ai video di Borrelli con un filmato in cui sfida apertamente il parlamentare e annuncia di “distruggerlo”. “Devo essere l’incubo tuo. Non te la faccio buona. Nessuno ti ha distrutto per Napoli? Ora lo faccio io. Hai acchiappato un osso tosto. Ci mettiamo a terra stesi e vediamo chi vince. Vogliamo dire i 20mila euro che prendi al mese su Facebook non in regola?”. All’attacco social si è unito anche il figlio della tiktoker, che ha definito Borrelli un “corrotto” e l’ha invitato a dimettersi.