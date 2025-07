Fast&Furious in provincia di Napoli. Due giovani denunciati per aver partecipato a una corsa clandestina nel cuore della notte.

Cicciano, corse clandestine di auto da filmare sui social: denunciati due 18enni

La segnalazione è arrivata da diversi cittadini che hanno contattato i carabinieri della stazione di Cicciano da via Alveo Avella. Rombi, ruote che stridono e urla in piena notte che sono finiti anche sui social network con tanto di video che immortalano le corse.

I militari dell’Armma hanno avviatov subito le indagini che hanno permesso di accertare come nella notte dello scorso 2 luglio due ragazzi incensurati di 18 anni a bordo delle rispettive auto avessero dato vita alla corsa illecita. I due “piloti” sono stati denunciati. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per verificare l’esistenza di eventuali altre corse illegali.