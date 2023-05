Terribile incidente a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un 45enne di Ercolano ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo scooter. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, è finito contro un muro perimetrale in strada Farina, all’altezza del civico 8.

Incidente nel Napoletano, centauro 45enne si schianta contro un muro e muore

L’impatto è stato violento. Secondo una prima ricostruzione, il centauro è morto sul colpo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione eseguiti dai sanitari del 118.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano e quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi del caso.

La salma è stata portata al Policlinico di Napoli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Accertamenti in corso per chiarire dinamica incidente. Utili alle indagini dei militari dell’Arma potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.