È stato individuato e fermato l’uomo sospettato dell’omicidio di Catalin Ionita, il 45enne senza fissa dimora ritrovato morto in un vecchio deposito, all’interno di un ex distributore di benzina, tra viale della Libertà e viale Europa, ad Aversa, qualche giorno fa. Si tratta di un uomo di 65 anni, rintracciato nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio: era nascosto in una cavità di tufo sotto la propria abitazione.

Aversa, clochard ucciso a colpi di pistola: fermato 65enne, si nascondeva in una cavità di tufo

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Caserta e dagli agenti del Commissariato di Aversa, che da giorni lavoravano senza sosta al caso. Il presunto responsabile era già finito nel mirino degli inquirenti, che hanno accelerato le ricerche nelle ultime ore.

Ionita era stato rinvenuto senza vita lo scorso 5 luglio all’interno di uno stabile in rovina. A condurre la Polizia sul posto era stata una segnalazione relativa all’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Al loro arrivo, gli agenti avevano trovato il corpo del 45enne, colpito da almeno tre proiettili.

Secondo le testimonianze raccolte in zona, la vittima viveva proprio all’interno di quel casolare, dove era conosciuto da diversi residenti. Era senza casa e senza un impiego stabile. Sulla dinamica e sul movente del delitto sono ancora in corso accertamenti.

Secondo quanto emerso, il 65enne avrebbe più volte ordinato al cittadino romeno di lasciare l’edificio fatiscente in cui viveva, ritenendolo un intruso. Ma Ionita non avrebbe mai abbandonato quel rifugio di fortuna. A quel punto, il proprietario del rudere avrebbe deciso di agire di sua iniziativa, scegliendo di farsi giustizia da solo. Dopo il delitto, si era reso irreperibile per alcuni giorni, ma si nascondeva in realtà sotto casa sua, all’interno di una cavità di tufo, dove è stato infine individuato e bloccato.