Casillo e Langella, affari segreti al supermercato: tra pizzini, presunte mazzette e voti

«Ci vediamo al solito posto». Era questa la frase utilizzata per organizzare gli incontri riservati tra Tommaso Casillo e l’imprenditore Marco Langella. Almeno dieci appuntamenti in un supermercato di Casoria, grazie alla mediazione del titolare.

Fingevano di fare la spesa, parlavano a bassa voce tra i carrelli, lasciavano lontani i cellulari e si scambiavano pizzini con numeri e indicazioni sulle gare d’appalto. Tutto documentato dai pedinamenti della Guardia di Finanza.

Appalti pilotati e presunte tangenti: 100mila euro per la gara Soresa

Quattro punti tecnici in più per favorire l’azienda dei Langella nella gara Soresa da quasi 24 milioni di euro per il noleggio delle barelle. Un favore che, secondo il gip, sarebbe stato ricompensato con centomila euro.

Il 30 aprile Marco Langella lascia il cellulare nella sua Porsche, raggiunge l’abitazione di Casillo con una busta ed esce senza. Per gli investigatori conteneva la tangente. Per l’appalto sui rifiuti da quasi 30 milioni a Somma Vesuviana, invece, altri ventimila euro sarebbero arrivati in un pacco regalo, consegnato due giorni prima di Natale. Altri funzionari avrebbero ricevuto o concordato somme per informazioni riservate e punteggi pilotati.

Regionali, l’ombra del voto di scambio: 20 euro a preferenza e 500 voti

Ma dalle intercettazioni emerge anche il capitolo elettorale. Per sostenere Rossella Casillo, figlia dell’ex senatore, candidata alle regionali e non eletta, si parla di un pacchetto da cinquecento preferenze, di venti euro a voto e di denaro destinato a un intermediario. Un possibile voto di scambio ancora tutto da accertare, la figlia non risulta indagata mentre l’inchiesta continua a ricostruire la rete di rapporti tra politica, imprenditoria e appalti pubblici.