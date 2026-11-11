Sui social il locale si presenta come una sala per feste, anche per compleanni di bambini. Quando i carabinieri entrano, nella notte, trovano 17 persone sedute ai tavoli da gioco, tra carte, fiches e ingenti somme di denaro contante. Il blitz è scattato in via Nuova Sant’Antonio, la strada che collega Giugliano a Parete.

Giugliano, bisca clandestina in una sala per feste: 17 sorpresi ai tavoli da gioco

A richiamare l’attenzione dei militari della sezione radiomobile di Giugliano è stato il via vai di persone. I carabinieri hanno osservato a lungo gli ingressi e riconosciuto, tra chi entrava nel locale, diversi volti già noti alle forze dell’ordine. Al momento del blitz, superato il sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, i militari hanno trovato diversi tavoli allestiti per il gioco. Tutti e 17 i clienti erano seduti e stavano giocando. È quanto accertato dai carabinieri nel corso del controllo notturno. L’attività è stata sospesa. Sono in corso accertamenti per chiarire le responsabilità dei clienti e dei gestori della sala.