Presunti appalti truccati nella sanità, Fico: “Cambiare governance Soresa”

Roberto Fico prende le distanze e convoca un’assemblea dei soci per un “cambiamento incisivo” della governance di Soresa, società regionale che gestisce importanti procedure di acquisto e affidamento nel settore sanitario finita oggi al centro di un vero e proprio terremoto politico e giudiziario.

Prime reazioni sull’inchiesta della Dda di Napoli relativa ai presunti appalti truccati che ha condotto a 13 arresti, tra cui quello di Tommaso Casillo, ex senatore e presidente del consiglio di amministrazione proprio di Soresa. Per gli inquirenti sarebbe coinvolta anche la criminalità organizzata.

Presunti appalti truccati nella sanità, Fico: “Cambiare governance”

Con una nota stampa, da Palazzo Santa Lucia ci tengono subito a sottolineare che gli “assetti sono stati definiti nel 2022”, cioè nel pieno dell’ultimo mandato di Vincenzo De Luca. Fatto sta che a Fico tocca fare i conti con una grossa grana giudiziaria. La prima mossa, si legge nella nota, è imprimere una “discontinuità netta rispetto all’attuale gestione, attraverso un rinnovamento profondo degli organi di governo e dei vertici societari, da realizzare con la massima tempestività e nel rispetto delle procedure previste”.

I criteri con cui si eseguirà l’operazione saranno “trasparenza, competenza, responsabilità e controllo, garantendo al tempo stesso la continuità delle attività essenziali”, conclude Fico, che ribadisce fiducia nel lavoro della magistratura.

Tangenti e incontri segreti tra bar e ristoranti

Bar, supermercati e persino automobili di lusso. Sarebbero questi alcuni dei luoghi scelti dagli indagati per gestire incontri riservati e presunti accordi illeciti. Come riporta il Mattino è quanto emergerebbe dall’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dai pm Woodcock e Romano. Nonostante le precauzioni adottate per sfuggire ai controlli, però, gli investigatori avrebbero documentato diversi incontri.