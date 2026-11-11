Scempio ambientale a Sessa Aurunca: scaricavano nei campi gli scarti liquidi di un frantoio, due denunciati

Sorpreso mentre sversava reflui oleari direttamente sul terreno, con i liquidi che finivano in un canale di scolo. È quanto scoperto dai Carabinieri Forestali di Sessa Aurunca, che hanno denunciato due persone e disposto il sequestro di un trattore agricolo, di una botte e dell’area interessata dallo smaltimento illecito. L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali, condotti dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sessa Aurunca.

Sversamento illecito a Sessa Aurunca: reflui oleari scaricati in un terreno

Durante una serie di perlustrazioni, effettuate anche a piedi nelle campagne del territorio comunale, i militari hanno individuato, in località Valleborsa, una persona intenta a smaltire illegalmente le acque di vegetazione provenienti da un frantoio oleario della zona.

L’uomo utilizzava un trattore agricolo equipaggiato con una botte della capacità di circa mille litri, dalla quale venivano scaricati direttamente sul terreno i reflui prodotti dalla lavorazione delle olive. A rendere ancora più preoccupante la situazione era la conformazione del suolo. A causa della naturale pendenza, infatti, i liquidi defluivano verso un canale di scolo situato lungo il perimetro del fondo agricolo. Al momento del controllo, un tratto del canale risultava già completamente invaso dai reflui oleari.

Sequestrati trattore, botte e area utilizzata per lo smaltimento

Accertata la condotta illecita, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro del trattore agricolo e della botte utilizzata per il trasporto e lo sversamento dei liquidi. Sotto sequestro è finita anche l’area interessata dall’abbandono e dallo smaltimento irregolare delle acque di vegetazione.

Gli accertamenti non si sono fermati al terreno agricolo. I militari hanno infatti esteso le verifiche al frantoio oleario dal quale provenivano i reflui, esaminando la documentazione aziendale relativa alla gestione e allo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione delle olive.

Controlli nel frantoio: irregolarità nella documentazione aziendale

Le verifiche effettuate presso il frantoio hanno portato alla luce ulteriori irregolarità. In particolare, i militari hanno constatato la totale assenza delle annotazioni relative alle utilizzazioni agronomiche dei reflui nell’apposito registro, oltre alla mancata compilazione del quaderno di molitura.

Si tratta di documenti necessari per garantire la tracciabilità delle operazioni e verificare il rispetto delle norme che disciplinano la gestione delle acque di vegetazione prodotte dai frantoi oleari. Al termine delle attività investigative, i Carabinieri Forestali hanno denunciato in stato di libertà, in concorso tra loro, il titolare del frantoio e la persona incaricata del trasporto e dello smaltimento dei reflui.

Per entrambi viene ipotizzato, allo stato degli accertamenti, il reato di gestione illecita di rifiuti speciali liquidi. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

Reflui oleari, quali sono i rischi per l’ambiente

Lo smaltimento irregolare delle acque di vegetazione dei frantoi rappresenta un potenziale pericolo per l’ambiente, soprattutto quando i liquidi raggiungono terreni e corsi d’acqua senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa.

Sebbene siano di origine naturale, questi reflui contengono elevate quantità di sostanza organica. La loro degradazione comporta un significativo consumo dell’ossigeno disponibile nell’ambiente.

Quando raggiungono i corpi idrici, possono provocare fenomeni di anossia ed eutrofizzazione, compromettendo gli equilibri degli ecosistemi acquatici. A questi effetti si aggiunge il rischio di emissioni odorigene intense e persistenti, con possibili disagi per le aree circostanti.