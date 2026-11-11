Soresa, il prezzo degli appalti: 120mila euro di presunte tangenti, la Regione cambia i vertici

Una gara per le barelle degli ospedali, un’altra per raccogliere i rifiuti. Oltre 53 milioni di euro di commesse pubbliche e, secondo gli investigatori, 120mila euro destinati a chi avrebbe contribuito a orientarne l’assegnazione. È attorno a questi due appalti che si concentra il capitolo dell’inchiesta napoletana che ha portato in carcere Tommaso Casillo, presidente di Soresa, la centrale degli acquisti della sanità campana.

Soresa, il prezzo degli appalti: 120mila euro di presunte tangenti

Il giorno dopo gli arresti, il caso investe direttamente la gestione di una società decisiva per il funzionamento del sistema sanitario regionale. Il governatore Roberto Fico ha annunciato la convocazione dell’assemblea dei soci per rinnovarne i vertici, accompagnando il cambio di gestione con l’impegno a garantire la continuità dei servizi.

L’operazione di ieri, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha portato all’esecuzione di tredici misure cautelari: nove in carcere e quattro ai domiciliari. Il quadro investigativo comprende presunti accordi corruttivi, gare condizionate e rapporti tra imprenditori ed esponenti del clan Veneruso. Le posizioni e le contestazioni restano distinte: il filone sulle presunte collusioni camorristiche non riguarda Casillo.

Per il presidente di Soresa, già senatore e sottosegretario, l’accusa ricostruisce due pagamenti. Centomila euro sarebbero stati il compenso per favorire gli interessi del gruppo imprenditoriale dei Langella nella procedura da circa 23,8 milioni per il noleggio delle barelle. Altri ventimila euro sarebbero collegati all’appalto dei rifiuti di Somma Vesuviana, del valore di circa 29,6 milioni. In entrambi i casi, secondo i magistrati, Casillo sarebbe intervenuto sulla valutazione delle offerte.

Anche le presunte consegne del denaro sono state ricostruite dagli investigatori. I ventimila euro sarebbero arrivati il 23 dicembre 2025, nascosti in un pacco natalizio. La somma più consistente sarebbe stata consegnata il 30 aprile 2026, quando Marco Langella avrebbe raggiunto l’abitazione del presidente di Soresa con una busta. L’inchiesta prosegue anche per altri diciotto indagati, convocati per l’interrogatorio preventivo prima della decisione del giudice sulle richieste cautelari. Tra loro figurano il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, il sindaco di Volla Giuliano Di Costanzo e l’ex deputata Teresa Manzo.

Sul piano istituzionale, Fico ha indicato la necessità di rivedere gli organi di governo di Soresa e rafforzare trasparenza e controlli. È qui che si apre la questione amministrativa: capire quali verifiche abbiano accompagnato le procedure finite sotto indagine e come rendere più efficace la sorveglianza sugli acquisti.