Villaricca Running, Campanile solleva un nuovo caso: «Chi organizza davvero la gara?»

Villaricca Running, Campanile solleva il caso: «Affidamento da 10mila euro con appena 20 euro di ribasso»

VILLARICCA. È polemica sull’organizzazione della Villaricca Running, la gara podistica in programma domenica 27 settembre. A sollevare il caso è Nicola Campanile, esponente politico di Villaricca, che attraverso un lungo post sui social chiede chiarimenti al Comune sulla gestione della manifestazione, sui costi e soprattutto su chi ne sia effettivamente l’organizzatore.

Villaricca Running, Campanile: «Chi organizza davvero la gara?»

Al centro della questione sollevata da Campanile c’è quella che l’esponente politico indica come una discrepanza tra quanto comunicato dalla FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, e gli atti amministrativi del Comune di Villaricca.

Sul proprio sito ufficiale, infatti, la FIDAL presenta la Villaricca Running come una manifestazione “organizzata dall’ASD Villaricca Runners, sotto l’egida FIDAL e con il patrocinio del Comune di Villaricca”.

Una ricostruzione che, secondo Campanile, non coinciderebbe con quanto emerge dalla documentazione amministrativa relativa all’evento.

Il nodo dell’affidamento da 10mila euro

Nel suo intervento, Campanile cita la determinazione numero 917 del 3 settembre 2026. Secondo quanto sostiene l’esponente politico, attraverso quell’atto il responsabile del settore avrebbe affidato tramite trattativa diretta l’organizzazione dell’evento alla ASD Sporting Qualiano.

Campanile parla di un budget messo a disposizione dal Comune pari a 10mila euro e sostiene che l’associazione avrebbe presentato un’offerta di 9.980 euro, con un ribasso di appena 20 euro, pari allo 0,2%.

Un elemento sul quale Campanile concentra le proprie critiche, chiedendo chiarimenti all’amministrazione sulle modalità dell’affidamento e sul risparmio ottenuto dal Comune.

Campanile: «Ho chiesto chiarimenti in Commissione»

L’esponente politico riferisce di aver già portato la questione all’attenzione della I Commissione consiliare di Villaricca.

«Ho chiesto chiarimenti al responsabile e all’assessore, senza avere ancora risposta», afferma Campanile.

Tra gli aspetti sui quali vengono chieste spiegazioni c’è anche quello relativo al DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Secondo quanto riportato da Campanile, la Sporting Qualiano avrebbe dichiarato di non essere tenuta alla presentazione del documento in quanto si avvarrebbe esclusivamente di volontari.

Il caso delle quote di iscrizione alla Villaricca Running

Campanile pone poi una seconda questione, relativa alle quote versate dagli atleti per partecipare alla Villaricca Running.

Secondo i dati citati dall’esponente politico, gli iscritti sarebbero circa 500 e avrebbero versato una quota di partecipazione di 10 euro ciascuno.

«A chi vanno questi soldi?», domanda Campanile, chiedendo che venga chiarita anche la gestione delle quote di partecipazione e delle eventuali sponsorizzazioni collegate all’evento.

Il riferimento ai circa 15mila euro complessivi fatto nel post deriva dalla somma indicata da Campanile tra il budget comunale e le quote di iscrizione. Si tratta tuttavia di voci differenti e di cifre riportate dallo stesso esponente politico.

Villaricca Runners o Sporting Qualiano: chi organizza la gara?

Il punto centrale resta quello relativo all’organizzazione della manifestazione.

Se, come sostiene Campanile citando la determina comunale, l’affidamento è stato effettuato alla ASD Sporting Qualiano, perché la comunicazione ufficiale della FIDAL presenta invece la gara come organizzata dalla ASD Villaricca Runners?

«Quale delle due locandine dice la verità? Quella del Comune o quella della FIDAL? Chi sono i veri organizzatori della gara?», domanda Campanile.

L’esponente politico chiede quindi di conoscere quale sia il rapporto tra le due associazioni e quali attività siano state concretamente affidate a ciascuna nell’ambito della manifestazione.

Campanile chiama in causa anche il delegato allo Sport

Nel post Campanile chiama in causa anche il consigliere comunale Francesco D’Ausilio, delegato allo Sport, facendo riferimento ai rapporti con la Villaricca Runners.

Al di là delle valutazioni politiche espresse nel post, la questione posta da Campanile riguarda quindi la necessità di chiarire formalmente quale ruolo abbiano avuto Sporting Qualiano e Villaricca Runners nell’organizzazione della gara.

La Villaricca Running si corre domenica 27 settembre

La Villaricca Running 2026 è in programma domenica 27 settembre. La gara si svilupperà su un percorso di 10 chilometri con partenza prevista alle ore 8.30 da Corso Italia.

La FIDAL, nel comunicato di presentazione della seconda edizione della manifestazione, indica ufficialmente la ASD Villaricca Runners come organizzatrice, sotto l’egida della Federazione e con il patrocinio del Comune di Villaricca.

Le contestazioni avanzate da Campanile riguardano invece quanto, a suo dire, risulterebbe dagli atti del Comune. Saranno quindi eventuali chiarimenti dell’amministrazione e delle associazioni coinvolte a poter ricostruire definitivamente ruoli, affidamenti e quadro economico della manifestazione.

Campanile annuncia infine che la vicenda della Villaricca Running potrebbe essere soltanto il primo capitolo. L’esponente politico anticipa infatti nuove richieste di chiarimento sulle spese sostenute dal Comune per gli eventi dei festeggiamenti patronali.