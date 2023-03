Sono almeno 16 i motorini andati in fiamme questa notte in via Tasso a Napoli. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma stando a prime ricostruzioni, pare che l’incendio sia divampato dopo il lancio di una sigaretta. Distrutte anche tre saracinesche. L’incendio è scoppiato attorno alle 3.30 di questa notte.

Indagini in corso da parte dei poliziotti del commissariato di San Ferdinando. Utili alle indagini potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza di una palestra della zona che ha ripreso la scena di un automobilista colto nel momento in cui lancia qualcosa – forse una cicca di sigaretta – che ha poi innescato l’incendio.