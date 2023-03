Prima un forte boato, poi le fiamme. Questa notte ignoti hanno dato fuoco a un’intera fila di scooter in via Tasso, quartiere della Napoli “bene” tra la collina di Posillipo e il Vomero. A darne segnalazione è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, boato nella notte e fila di scooter in fiamme: “Situazione fuori controllo”

Il raid è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Come si apprende dalla pagina di Borrelli, si è sentito un gran botto che ha svegliato centinaia di residenti della zona a cui è seguito un incendio che ha sprigionato una densa colonna di fumo. “Non sappiamo ancora l’origine di questo rogo ma c’è grande preoccupazione – scrive l’autore della segnalazione a Borrelli -. Nelle ultime settimane però ci sono stati diversi furti di mezzi, delle rapine e l’incendio di un altro scooter. E’ evidente che la situazione è fuori controllo”.

Oltre a distruggere 16 motoveicoli, le fiamme hanno danneggiato anche le saracinesche di alcuni locali al piano terra e la facciata di un edificio. A spegnere il rogo sono stati i Vigili del Fuoco di Napoli intervenuti sul posto. Sul caso indagano le forze dell’ordine, che hanno isolato la zona interessata dall’incendio. Utili alle indagini potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza di una palestra della zona che ha ripreso la scena di un automobilista colto nel momento in cui lancia qualcosa – forse una cicca di sigaretta – che ha poi innescato l’incendio. Saranno gli investigatori a fare luce sull’accaduto. Da settimane si registra però in zona un’escalation di microcriminalità, soprattutto al Vomero, che ha messo in agitazione i residenti.