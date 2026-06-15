Napoli, arrestati due specialisti del furto con strappo: nel mirino collane d’oro dei turisti

Appostamento, assalto e fuga in scooter. Un copione ormai consolidato della criminalità di strada che continua a colpire nel centro storico di Napoli. A porre fine all’attività di una presunta coppia di rapinatori seriali sono stati gli agenti del commissariato Decumani, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Gaetano Starace, 36 anni, ed Eduardo Pezzella, 48 anni, ritenuti responsabili di diversi furti con strappo ai danni di cittadini e turisti.

Furti con strappo nel centro storico di Napoli: due episodi contestati

L’inchiesta ha consentito di ricostruire due episodi avvenuti negli ultimi mesi nel cuore della città. Il primo risale al 27 febbraio, quando due turisti inglesi sono stati rapinati in via dei Tribunali. Il secondo, invece, è avvenuto il 16 aprile in via Sapienza, dove a essere derubato è stato un residente del centro storico. Per quest’ultimo episodio, al momento, risponde soltanto Starace. Le indagini della Squadra Investigativa del commissariato Decumani si sono basate soprattutto sull’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso di ricostruire nel dettaglio le fasi preparatorie ed esecutive dei colpi.

La collana d’oro da 4mila euro strappata a una turista inglese

Tra gli episodi contestati emerge quello che ha visto vittima una turista inglese, alla quale è stata sottratta una collana d’oro del valore di circa 4mila euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato intorno alle 15.30, quando uno dei due indagati è stato ripreso dalle telecamere mentre, in sella a uno scooter Honda SH, effettuava diversi passaggi tra via dei Tribunali e via San Paolo. Dopo aver parcheggiato il mezzo e occultato la targa con una cuffia elastica da piscina, avrebbe atteso il complice per entrare in azione. Pochi minuti dopo, una coppia di turisti stava percorrendo via dei Tribunali in direzione di piazza Miraglia. A quel punto sarebbe scattato il piano: avvicinamento rapido alla vittima, strappo della collana e fuga immediata verso lo scooter già acceso per garantirsi una via di fuga veloce attraverso via Anticaglia.

Il marito della vittima cade durante l’inseguimento

Nei momenti successivi alla rapina, il marito della turista avrebbe tentato di rincorrere i malviventi per bloccarli, ma durante l’inseguimento è caduto riportando alcune ferite. Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Anche il secondo colpo contestato avrebbe avuto come bottino una collana d’oro, confermando una tecnica criminale mirata e ripetuta nel tempo.

Arrestati e trasferiti nel carcere di Poggioreale

Per Gaetano Starace ed Eduardo Pezzella si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. Le indagini, tuttavia, proseguono per accertare un eventuale coinvolgimento dei due in altri furti con strappo avvenuti negli ultimi mesi nel centro storico di Napoli, dove numerosi episodi analoghi hanno destato preoccupazione tra residenti e turisti.