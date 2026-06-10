Incendio al campo rom di Scampia, nube tossica sull’Asse Mediano: evacuate 60 persone

Paura nella notte tra Scampia e Mugnano per un vasto incendio divampato all’interno del campo rom di Scampia. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 00:30, hanno interessato un’area di circa 100 metri quadrati, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e provocando forti disagi in tutta la zona dell’Asse Mediano. Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe coinvolto una discarica abusiva dove erano accumulati rifiuti di vario genere, con il conseguente sviluppo di una nube tossica che ha reso l’aria particolarmente pesante e irrespirabile nei quartieri circostanti.

Prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi

Appresa la notizia dell’incendio, il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha immediatamente convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per monitorare l’emergenza e coordinare gli interventi.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza, tra cui l’assessore comunale alle Politiche Sociali e al Welfare Chiara Marciani, la Protezione Civile comunale e regionale, la Sala Operativa Regionale Unificata (SORU), i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e il servizio sanitario 118.

Evacuate circa 60 persone dal campo rom

L’incendio ha reso necessaria l’evacuazione di circa 60 persone residenti nel campo rom, tra cui diversi soggetti particolarmente vulnerabili. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, della Questura di Napoli, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Protezione Civile per garantire la sicurezza dell’area e prestare assistenza agli sfollati. Sono in corso le operazioni per allestire un’area di accoglienza temporanea destinata alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa dell’emergenza.

Sul posto anche il Carro Aria dei Vigili del Fuoco

A supporto delle operazioni di spegnimento è stato impiegato anche il Carro Aria dei Vigili del Fuoco, un mezzo logistico specializzato utilizzato negli interventi più complessi per garantire il rifornimento delle bombole ad aria respirabile agli operatori impegnati sul fronte dell’emergenza. L’intervento tempestivo delle squadre antincendio ha consentito di circoscrivere rapidamente il rogo, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento definitivo e di rimozione del materiale combusto.

Traffico regolare sull’Asse Mediano

La Polizia Locale e la Polizia Metropolitana hanno effettuato verifiche sulle condizioni di visibilità lungo la SP1 e la SP500, arterie particolarmente trafficate dell’area nord di Napoli. Al momento non si registrano criticità tali da richiedere la chiusura delle strade al traffico veicolare, che continua a scorrere regolarmente nonostante la presenza della nube di fumo.