Napoli, maxi incendio nella notte: in fiamme un capannone con celle frigorifere

Paura nella zona orientale della città per un vasto incendio divampato intorno alle ore 3.30 di questa mattina, martedì 9 giugno, in via Cupa Vicinale dell’Olivo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale, allertati dai Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Capannone in fiamme in via Cupa Vicinale dell’Olivo

Le fiamme hanno interessato un capannone situato all’interno di un’area estesa tra i 2 e i 3 mila metri quadrati. Secondo le prime informazioni, il rogo ha coinvolto tre grandi frigoriferi industriali utilizzati per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo visibile anche a distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate evitando conseguenze più gravi. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono proseguite anche dopo lo spegnimento del rogo per scongiurare eventuali riprese dell’incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte.

Indagini dei Carabinieri sulle cause del rogo

Restano invece da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. I Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori controlli tecnici nell’area interessata dal rogo.