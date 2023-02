Un incendio è divampato nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ad andare a fuoco un appartamento al primo piano di uno stabile in II Vico Cappuccini.

Incendio in un appartamento a Torre del Greco: ustionato un uomo

Sul posto i vigili del fuoco – allertati da alcuni condomini – che hanno tratto in salvo dall’abitazione in fiamme un uomo di 80 anni, rimasto gravemente ustionato. L’uomo era solo al momento dell’incendio.

I sanitari del 118, accorsi sul luogo, hanno trasportato l’anziano al più vicino ospedale: l’80enne ha riportato ustioni in diverse parti del corpo ed è tenuto sotto stretta osservazione. Nonostante le sue condizioni sono giudicate gravi, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Nell’appartamento dell’uomo sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che indagano sull’incendio. Secondo i primi rilievi effettuati dagli inquirenti, il rogo sarebbe stato causato da una stufa lasciata accesa: le fiamme hanno avvolto la cucina e altre due stanze della casa, che sono state completamente distrutte.

L’incendio non ha danneggiato però le altre abitazioni presenti nell’edificio. I vigili del fuoco, però, a scopo precauzionale hanno provveduto ad evacuare la famiglia che vive nell’appartamento al piano superiore rispetto a quello andato a fuoco.