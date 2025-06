Incendio questa mattina in un’abitazione di corso Europa a Saviano, nell’agro nolano. Un uomo di 55 anni ha perso la vita. A comunicarlo in una nota stampa i carabinieri.

Saviano, fiamme in casa: muore un uomo di 55 anni. Salvi la mamma e il fratello

Questa mattina i militari della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti in un’abitazione di corso Europa (civico 43) per un rogo divampato in un edificio a più piano. Madre e figlio, rispettivamente, 87 e 58 anni, sono stati tratti in salvo al piano terra dello stabile.

Ad avere la peggio l’altro figlio della donna, 55 anni, che si trovava al piano superiore (probabilmente dove si è innescato l’incendio). I Vigili del Fuoco lo hanno rinvenuto senza vita. Non è chiaro se a seguito di ustioni provocate dalle fiamme o per soffocamento. Carabinieri sul posto per i rilievi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. Fiamme in spegnimento a cura dei vigili del fuoco.