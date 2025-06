Un incendio scoppiato in un appartamento ha portato alla luce una vera e propria serra domestica per la coltivazione di marijuana. È successo nelle scorse ore a Caivano, quando una chiamata di emergenza ha allertato carabinieri e vigili del fuoco per un rogo in un’abitazione. Fortunatamente all’interno non c’era nessuno e le fiamme sono state rapidamente domate.

Caivano. Incendio in appartamento svela una serra di marijuana: arrestato 43enne

Le cause dell’incendio sono state attribuite a un cortocircuito: un sovraccarico elettrico avrebbe generato scintille, scatenando il fuoco. Ma durante le verifiche tecniche, i militari della Compagnia di Caivano hanno fatto una scoperta ben più grave.

All’interno delle pertinenze dell’abitazione sono stati trovati quattro armadi in tela modificati con sistemi di aerazione, illuminazione a Led e irrigazione automatica, trasformati in vere e proprie serre. Al loro interno, 62 piante di marijuana appartenenti a quattro varietà diverse, per un peso complessivo di circa 10 chilogrammi.

Rinvenuti anche numerosi barattoli in vetro con tracce di hashish e marijuana, oltre a strumenti per il confezionamento della droga. Mentre erano in corso gli accertamenti, è arrivato il proprietario dell’abitazione, un 43enne incensurato del posto. L’uomo, visibilmente scosso per i danni riportati dall’appartamento, è stato arrestato con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.