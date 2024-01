Momenti di paura, questa mattina, nel porto di Pozzuoli, dove una barca ha preso fuoco mentre era in navigazione. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile anche a molti chilometri di distanza e anche dalla terra ferma.

Incendio al porto di Pozzuoli, barca in fiamme: enorme colonna di fumo si alza in cielo

Da ricostruire ancora le origini del rogo. Stando alle prime informazioni disponibili, non ci sarebbero feriti: i passeggeri che erano a bordo dell’imbarcazione sono stati messi subito in salvo dalla Guardia Costiera. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con la Capitaneria di Porto e personale dei vigili del fuoco, impegnati a spegnere le fiamme. I traghetti, sia in entrata che in uscita, sono fermi in attesa che la situazione si risolva.

L’incidente si è verificato mentre a Pozzuoli si svolgeva l’inaugurazione del tunnel di collegamento tra la Tangenziale di Napoli e il porto, un’arteria di collegamento che rappresenterebbe un’importante via di fuga in caso di rischio bradisismico.