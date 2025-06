Avvolto dal fumo, stremato dal calore, trovato senza vita sul pavimento del bagno. Una tragedia che ha sconvolto Corso Europa si è consumata questa mattina poco dopo le 7: Carmine Napolitano, 55 anni, affetto da una grave disabilità psico-motoria, è morto a causa dell’incendio divampato nella sua camera da letto.

Saviano, Carmine muore soffocato dal fumo nel bagno di casa: era affetto da una grave disabilità

Come riporta Il Mattino, in casa, al momento del rogo, si trovavano solo la madre 87enne e il fratello Felice, che da anni si prendeva cura di lui. È stato proprio quest’ultimo a trarre in salvo l’anziana donna, mentre le fiamme e il fumo rendevano ormai impossibile il recupero di Carmine, rifugiatosi in bagno nel disperato tentativo di salvarsi.

La colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione dei vicini e dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Nola, guidati dal capitano Edgard Pica. L’ipotesi è che le fiamme possano essere divampate per un sovraccarico di energia all’interno della camera da letto di Carmine, pienissima di oggetti accumulati nel corso del tempo. Il padre di Carmine, unico assente in casa al momento della tragedia, si trova ricoverato in ospedale da alcuni giorni.