Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, al largo dell’isola di Procida, dove un’imbarcazione da diporto in vetroresina ha preso improvvisamente fuoco. A bordo si trovavano diverse persone, che, prese dal panico, si sono lanciate in mare per mettersi in salvo.

Paura al largo di Procida: barca in fiamme, passeggeri si lanciano in mare

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta l’unità CP 807 della Guardia Costiera, supportata dalle squadre della Capitaneria di Porto del Circomare Procida. Provvidenziale anche l’intervento di alcuni passanti e della motonave Agata della compagnia Medmar, dirottata come unità di supporto più vicina.

Fortunatamente tutti i naufraghi risultano illesi, anche se visibilmente scossi. Dopo il salvataggio, sono stati trasportati al porto più vicino per ricevere assistenza.

L’incendio, sviluppatosi tra Punta Pioppeto e il molo di sopraflutto del porto commerciale, è stato domato grazie al tempestivo intervento delle forze marittime. Restano ancora da chiarire le cause del rogo, su cui sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti.