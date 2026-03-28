Inaugurata sede del centro operativo comunale di protezione civile a Giugliano

Giugliano ha da oggi una sede che ospita il centro operativo comunale di protezione civile. La sede al Corso Campano, proprio di fronte al Comune, all’interno di un immobile di proprietà comunale completamente riqualificato grazie a fondi regionali.

Attualmente sono una decina gli operatori già attivi, ma da lunedì sarà pubblicato un bando per ampliare il gruppo con nuovi volontari. Il centro rappresenta un presidio fondamentale per la gestione delle emergenze sul territorio che siano legate al bradisismo, terremoti o altro ancora.

Nei prossimi mesi sarà inoltre attivato un portale online che consentirà ai cittadini di verificare i rischi legati alla propria abitazione e conoscere le azioni da adottare in caso di emergenza.