Napoli, Vannacci inaugura sede “Futuro Nazionale”: “Non ci facciamo intimorire dai vandali”

Roberto Vannacci inaugura la sede di “Futuro nazionale” a Napoli. “È sempre una bellissima sorpresa, Napoli dimostra il suo calore, il suo affetto, la sua condivisione e la sua curiosità. Mi hanno anche imbrattato la sede, io avevo già letto qualche commento, va bene, fanno a gara con quelli di Firenze per chi è più maleducato”, ha dichiarato il generale.

L’ex leghista ha poi dichiarato: “Non ci faremo intimorire per questi signori, siamo qua e abbiamo tanta gente che è contenta”, conclude riferendosi al raid vandalico con cui è stata imbrattata la targa esposta all’esterno della sede al Centro Direzionale. In merito invece alla nascita del partito che sta guidando, il generale l’ha definita “la novità politica più importante degli ultimi 15 anni”.