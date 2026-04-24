Giugliano, inaugurata la mostra “Manualità & Arte” nella sede di Teleclubitalia

Ha riscosso grandi apprezzamenti ieri la mostra “Manualità & Arte”, progetto espositivo promosso e curato da Franco Riccardo. L’evento ha visto protagonisti due artisti contemporanei: Gerardo Di Fiore e Cristina Cianci.

L’esposizione ha segnato ufficialmente l’avvio del secondo anno della programmazione artistica ospitata negli spazi dell’emittente locale, confermandosi come un appuntamento capace di valorizzare linguaggi innovativi e sperimentali. Al centro del percorso espositivo, infatti, l’uso di materiali non convenzionali, reinterpretati dagli artisti per offrire nuove prospettive sull’arte contemporanea.

Gerardo Di Fiore ha presentato opere realizzate in gommapiuma, materiale che nelle sue mani si trasforma in forme leggere e dinamiche, capaci di sfidare la gravità e le convenzioni visive grazie alla sua straordinaria flessibilità. Cristina Cianci, invece, ha proposto creazioni in cartapesta, materiale sostenibile e versatile, lavorato con sensibilità per dar vita a opere suggestive, ricche di significato e profondità materica. Numerosi i visitatori presenti all’inaugurazione, tra cui diversi esponenti politici e consiglieri comunali.